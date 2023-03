Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de novas doações - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 16:26 horas

Unidade está precisando dos tipos sanguíneos O+, O- e B-

Barra Mansa – O Hemonúcleo de Barra Mansa informou nesta terça-feira (14), que está precisando de doações para repor o estoque dos tipos O+ e B-, que se encontram em estado crítico, e O-, que está abaixo do nível adequado. Todos os tipos são bem-vindos.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, alerta sobre a importância de se tornar um doador e incentiva os cidadãos a realizarem esse ato de grande importância.

“Nós precisamos que a população venha realizar doações regularmente, pois atendemos uma grande quantidade de pessoas diariamente da Oncobarra e, principalmente, no Centro Cirúrgico da Santa Casa. Vale ressaltar que uma doação pode salvar até quatro vidas e a coleta não dura mais que 15 minutos”, destacou Thaís.

As doações podem ser feitas das 7h às 11h da manhã. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro.