Barra do Piraí confirma quarta morte por Covid-19

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 07:29 horas

Barra do Piraí – O município de Barra do Piraí confirmou a quarta morte por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na quarta-feira (29). A informações foram anunciadas pelo prefeito Mário Esteves. A vítima fatal foi um idoso, de 85 anos. Além do óbito, o prefeito anunciou que mais nove casos da doença foram confirmados, subindo de 19 para 28 infectados, sendo que 19 são mulheres e nove homens.

Quatro pessoas estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico, 20 dos 28 casos confirmados já são considerados curados por não terem apresentado piora no quadro de sintomas.

Mário Esteves que a partir de quarta-feira (29) o município contará com cerca de 1,1 mil os testes rápidos para diagnosticar casos do novo coronavírus, em Barra do Piraí. O prefeito classificou como “cinturão de proteção”.

O Secretário de Saúde de Barra do Piraí, Juberto Folena de Oliveira Júnio, não está com Covid-19. Ele fez o teste rápido, que constou a doença, mas a contraprova realizada pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), no Rio de Janeiro, deu resultado negativo para a doença. A informação foi divulgada pelas redes sociais do prefeito Mário Esteves, que comemorou a notícia.