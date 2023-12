Diário Pet

Cães podem ajudar a controlar doenças mentais

Ter um pet ajuda a prevenir doenças em idosos

Um estudo publicado na Preventive Medicine Reports mostrou que idosos com mais de 65 anos que têm cachorro apresentam 40% menos chance de desenvolver demência. Com gatos o resultado não foi tão positivo.

A pesquisa realizada, na cidade de Tóquio, no Japão, analisou 12 mil moradores da cidade e concluiu que a atividade física e a interação social que vem com os cuidados diários com os cães são os principais responsáveis por esse benefício.

Ter um companheiro peludo, segundo a pesquisa, significa maior probabilidade de sair de casa, como para levar o bichinho para passear, por exemplo. Isso estimula a prática de exercícios e as interações humanas, fatores vitais para a saúde do cérebro.

Não é bem assim

Mas, segundo o geriatra José Roberto Barroso Arantes, não se pode dizer que quem tem animal em casa, tem chance quase zero de ter uma demência.

Ele explica que as doenças mentais tem uma carga genética, mas também uma carga que pode ser agravada se a pessoa tem hipertensão, diabetes, obesidade, falta de exercícios, são propensos a estas doenças.

Mas, quando as pessoas tem a alegria mais aflorada, um controle maior de suas emoções e mostra mais empatia, isso faz com que se crie uma proteção que causa uma socialização.

A importância dos cães começa aí já que faz com que seus donos tenham uma maior interação social, uma preocupação de cuidar e faz com que eles façam mais exercícios com, por exemplo, levando os animais para passear.

Finalizando ele diz que os animais são importantes para ajudar pacientes tanto para o cognitivo para a demência, como afetivo para depressão.

Final de ano para ganhar dinheiro

As festas de fim de ano estão batendo as portas e nessa hora cresce o segmento daquelas pessoas que abrem as suas casas para receber os pets que não podem viajar com seus tutores.

São cães e gatos, em sua maioria, que não tem onde ficar e precisam ser acolhidos.

Com isso, estes cuidadores, a maioria com grande experiencia na área, aproveita para “fazer um caixa” e melhorar seus ganhos que podem chegar a até R$ 1.000,00 por animal dependendo da quantidade de dias em que os pets ficarem hospedados.

Aqui na região há vários não só de cuidadores que os acolhem em suas casas, mas também de clinicas.

Se você for viajar procure se informar antes e não se esqueça de pedir sempre referencias.

Raridade no Pantanal

Um animal para lá de raro foi visto, na cidade de Miranda, no Pantanal: um veado campeiro albino.

O animal foi visto pelo fotógrafo da vida selvagem e guia de safári, Fábio Paschoal, que trabalha na fazenda Caiman, que ao sair com um grupo de amigos para explorar o recanto ecológico, teve a grande surpresa de avistar o magnífico animal de pelagem branca e olhos vermelhos.

“Meus ouvidos não conseguiam acreditar nas palavras que meus lábios haviam acabado de dizer. Mas meus olhos não deixavam dúvidas. Estava na frente de um veado-campeiro albino!”, escreveu o fotógrafo em um post no Instagram.