Dupla é detida com pistola após trocar tiros com a PM em Resende - Diário do Vale

Dupla é detida com pistola após trocar tiros com a PM em Resende

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 17:45 horas

Resende – Dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira (10) após trocarem tiros com agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar, na Rua da Olaria, no bairro Baixada da Olaria, em Resende. Com eles foram apreendidos uma pistola 9mm, dois carregadores e uma mochila com drogas ainda não contabilizadas.

Segundo os policiais, ao passarem pelo local, os agentes foram recebidos com diversos disparos. Após a troca de tiros com os suspeitos, a equipe conseguiu prender os dois homens. Os suspeitos e o material foram encaminhados para a 89ª DP, onde foi feito registro da ocorrência.