Homem morto em confronto com a PM era irmão de Marcelo Paraíba

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 08:02 horas

Volta Redonda – Foi identificado como Márcio Camilo da Silva, o Guinho, de 27 anos, o homem que morreu na tarde desse sábado, dia 3, em troca de tiros com policiais militares. O confronto foi na Rua 28, no bairro no Padre Josimo.

Guinho ocupou o comando do tráfico de drogas na localidade, após a prisão de seu irmão, Marcelo Camilo da Silva, o Marcelo Paraíba.

Marcelo Paraíba comandou o tráfico no Padre Josimo, na década de 1990. Ele faz parte da chamada hierarquia do tráfico, como ficou conhecida na época, que teve início com Adílson Ramos, morto após sair da prisão.

Próximo ao corpo de Guinho, os PMs encontraram um fuzil, calibre 5.58, e uma pistola de calibre 9 milímetros. Alguns agentes foram atingidos por estilhaços dos tiros disparados por Guinho. Uma viatura da PM também foi alvejada a tiro.