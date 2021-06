Procurador da República lança obra abordando as interações do Ministério Público com movimentos sociais

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 11:01 horas

Volta Redonda- Com passagem destacada em Volta Redonda no período de 2014 a 2018, e atualmente no Ministério Público Federal(MPF) da Baixada Fluminense no Estado do Rio, o Procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, lançará este mês a singular obra “Ministério Público e Movimentos Sociais-Encontros e Desencontros”.

Refletir sobre o papel do MP na promoção de direitos fundamentais é uma das principais preocupações do procurador da República Julio Araújo, expressa em sua recém-lançada.

O livro reúne artigos escritos nos últimos anos a respeito do funcionamento do Ministério Público, com enfoques variados, que refletem as atribuições desenvolvidas na época ou as aflições de ocasião.

A obra é fruto de um trabalho elaborado na especialização do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sobre a relação do MP com movimentos sociais e compila artigos escrito ao longo de anos de trabalho no MPF, com abordagens sobre o Amazonas, Volta Redonda, Baixada Fluminense e sobre os rumos da instituição. Do otimismo crítico ao pessimismo ativista, o livro traz parcerias com Daniel Sarmento e Manuela Carneiro da Cunha. Cf. release – https://anpr.org.br/…/25232-procurador-lanca-obra-sobre….

Volta Redonda e os movimentos sociais

Segundo uma liderança referente da região, o Procurador e também pesquisador cientifico, com muita ‘pedagogia freiriana’, aglutinou, responsabilizou, redirecionou ações que possibilitaram importantes arranjos que culminaram em ‘encontros e desencontros’ de diferentes atores sociais ligados aos Movimentos Sociais e as estruturas de poder local e regional. “Fatos que provocaram reparações alvissareiras”, Comentou.

Na opinião do coordenador do MEP, José Maria da Silva, Zezinho, há uma um legado para Volta Redonda e Região Sul Fluminense registrado pela sua ‘caneta cidadã’.

A nova ponte Dom Waldyr Calheiros (Niterói-Aterrado) e a reparação simbólica de um passado violento em Volta Redonda, como também os Movimentos sociais contra a privatização da memória em Volta Redonda (Comissão da Verdade) fazem parte de dois textos do livro, segundo informou o Procurador.

De acordo com o coordenador do MEP(Movimento Ética na Política) Zezinho, há conversações do MEP com a professora Alejandra Esteves, do Observatório dos Direitos Humanos, ligado à UFF-Aterrado e outros segmentos, para juntos pensarem no lançamento do livro(junho) em Volta Redonda, via plataforma digital.