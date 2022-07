Projeto ‘Música na Feira’ de Resende comemora o Dia Mundial do Rock no domingo

Matéria publicada em 14 de julho de 2022, 15:46 horas

Programação especial começa às 10h e segue até às 15h com a participação de seis grupos regionais

Resende- Para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, a Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, preparou para domingo, dia 17, uma programação especial para o Música na Feira.

A partir das 10h, a população poderá curtir o “Rock no Parque”, que reunirá seis grupos da cidade com apresentações até às 15h. Às 10h o grupo Project Jam sobe ao palco para a primeira apresentação do dia, seguido às 10h50 pelos músicos da banda Catadores de Sol. O terceiro show do dia, às 11h40, será formado pelos professores da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna e funcionários da Casa da Cultura. Na playlist de todos eles estão as melhores canções do rock nacional e internacional.

Por volta de 12h30 quem anima o início da tarde de domingo é a banda Sr. Gouveia, seguida às 13h30 pelo grupo Xepa do Rock, que será formado na hora por músicos de todos os grupos para uma ‘jam session’ muito especial. A programação termina às 15h30 com a apresentação da banda On the Route.

– O Dia Mundial do Rock será celebrado com comemoração especial no Música na Feira. Preparamos uma programação durante todo o dia para que a população possa aproveitar bastante com a família e amigos esta feira que já virou tradição no município. Além dos grupos e bandas citados, o projeto Rock no Parque deste domingo contará também com as participações especiais dos músicos Chuck Bones, Fábio Monteiro, Erik Fabiano, Beto Olliveira, Raphael Garrido, Dinho, Edson Jr. E Mariana Beckman – disse o presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.