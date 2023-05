Socioeducando do Degase de Volta Redonda conquista primeiro emprego

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 10:39 horas

Volta Redonda – Um adolescente de 17 anos, educando do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em Volta Redonda, conquistou seu primeiro emprego. Ele assinou sua contratação para trabalhar como aprendiz de processos administrativos em uma empresa que atua na área de serviços, operações de infraestrutura e construção civil.

De acordo com o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, a conquista é fruto de uma parceria, desde 2007, entre o departamento e a Fundação CSN. “Resultados como este sempre nos dão certeza que estamos trilhando o rumo certo a respeito do futuro destes jovens. O caminho é longo, e nunca será fácil, mas sempre que possível será feito, este é o nosso objetivo”, afirmou.

O rapaz selecionado, de acordo com o Degase, faz parte do nível mais avançado do Programa de Abolição e Ideologia Faccional do Sistema Socioeducativo (PAIFSS), que tem como objetivo apoiar os adolescentes que desejam sair – ou não ingressar – no sistema de facções criminosas.

Para o diretor do Centro de Socioeducação (Cense) de Volta Redonda, Cristiano Alvarenga, a conquista do jovem é um marco. “É motivo de muito orgulho acompanhar de perto a evolução de cada adolescente. A unidade sempre trabalhará em prol de novos caminhos para esses garotos, fazendo com que eles superem seus problemas e tenham um novo estilo de vida, com foco, disciplina, estudo e seriedade”, conclui Cristiano.