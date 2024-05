Vila do Abraão recebe 2ª Copa Brasil de Frescobol

Angra dos Reis – Em parceria com a Secretaria de Eventos, a prefeitura de Angra dos Reis está promovendo um final de semana bem diversificado, em diferentes bairros. A Ilha Grande vai receber a 2ª Copa Brasil de Frescobol; no Parque Mambucaba, o destaque será a 3ª Cavalgada do Cleiton Balla; já o Morro do Peres vai sediar a abertura do Movimento Junino e será o destino de quem curte assistir às apresentações das quadrilhas juninas.

O evento de frescobol vai acontecer na Vila do Abraão, de sexta-feira (24) a domingo (26). Com a organização da Confederação Brasileira de Frescobol, o evento esportivo reunirá 81 atletas na disputa de quatro categorias (A, B, Pro-Am e Master). As inscrições já estão encerradas, mas o público poderá assistir gratuitamente às disputas que prometem agitar as areias da Ilha Grande. O evento contará ainda com as presenças do embaixador do esporte, Luiz Negão, e da rainha da praia, Simone Campos. Também estão previstas ações educacionais, sustentáveis, sociais, culturais e de saúde.

No Parque Mambucaba, o destaque será a Cavalgada do Cleiton Balla, que reuniu cerca de três mil pessoas na sua edição do ano passado e promete receber ainda mais participantes neste domingo (26). A concentração está marcada para as 10h30, na entrada do bairro, e a chegada será no Espaço 34, ao lado do Sertãozinho Futebol Clube. Lá acontecerão as provas country (chapéu, tambor e garupa). Em seguida o forró vai tomar conta do pedaço com as apresentações de Billa dos Teclados, Pedro Paulo e Primo, Nilsinho dos Teclados e Cleyton Violeiro. Haverá ainda praça de alimentação e espaço kids.

Outra opção de lazer e diversão no domingo (26) vai ser a abertura do movimento junino, com o Torneio de Ensaio da Dito Peres, na quadra poliesportiva do Morro do Peres. A programação por lá terá início às 11h com a realização de um bingo. Às 16h acontece uma apresentação de música ao vivo com Xandy Sonorus. Na sequência, 12 grupos juninos de Angra dos Reis vão se revezar em apresentações de 20 minutos cada. Um júri vai escolher os melhores, que levarão para casa troféu e premiação em espécie.

“Uma de nossas funções como Secretaria de Eventos é apoiar ações que contribuam para o desenvolvimento da cultura e do esporte em nossa cidade, e quando elas estão associadas a eventos que ajudam a fomentar a economia local é ainda melhor. Esse é o caso dos três eventos que estamos apoiando neste final de semana”, destacou o secretário de Eventos, João Willy.