Jovens sofrem queda de moto durante perseguição policial

Paraíba do Sul – Policiais do 38º Batalhão da PM prenderam neste sábado, dia 17, um jovem de 21 anos, e apreenderam um menor de 15. Eles ficaram feridos, após caíram de uma moto, na Rua Massambará, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul, quando estavam sendo perseguidos pelos agentes.

Após a queda, os suspeitos contaram aos PMs, que estavam fugindo em alta velocidade, porque tinham desfeito de drogas num local ermo às margens da rodovia. A intenção deles era se livrar do flagrante.

Em seguida, levaram os policias até o local, onde jogaram os três tabletes de maconha, que foram apreendidos. Os jovens foram medicados no Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul, e levados para a delegacia da cidade.

Foragido da Justiça

Um homem, de 41 anos, foi preso, neste sábado (17), por policiais militares, em Paraíba do Sul. Segundo os agentes, o suspeito estava foragido do sistema prisional, onde cumpre pena por tentativa de homicídio.

Os PMs disseram que abordaram o homem, na Rua Jorge Augusto Oliveira, no bairro Bela Vista, onde ele demostrou nervosismo. Com o suspeito nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, os policiais pediram informações com agentes do Serviço de Inteligência (P2), na sede do 38º Batalhão da PM, que os informaram que o suspeito, que foi abordado em via publica, era foragido da Justiça. Ele foi levado para a 107ª DP e transferido, em seguida, para o sistema prisional.