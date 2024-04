Cidades do Sul Fluminense recebem vacinas contra a dengue

Sul Fluminense – O Ministério da Saúde, anunciou, nesta quinta-feira (25), a expansão da vacinação contra a dengue, para mais 625 municípios em seis estados brasileiros. No estado do Rio de Janeiro, diversas cidades da região Sul Fluminense foram contempladas, dentre elas Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Na Costa Verde, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty também foram contempladas

“Agora, temos 25 estados da federação contemplados com a vacina. Com essas novas remessas que estão sendo distribuídas, vamos chegar a 1,3 mil municípios atendidos em todo o Brasil. Importante destacar que estamos seguindo a lista de regiões previamente pactuada com os gestores de saúde dos estados e dos municípios”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, em entrevista a jornalistas.

A distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais:

Ranqueamento das regiões de saúde e municípios;

Quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante);

Cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

Em Volta Redonda, o público-alvo será de crianças entre 10 e 14 anos, faixa etária definida pelo Ministério da Saúde para a primeira fase da vacinação.

O médico sanitarista da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, ressaltou que a programação e os locais de vacinação contra a dengue estão sendo definidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e serão divulgados assim que os imunizantes chegarem ao município.

“Já havíamos solicitado a vacina contra a dengue junto ao Governo Federal e nessa quinta-feira tivemos a confirmação do envio das doses. Neste primeiro momento, iremos aplicar nas crianças entre 10 e 14 anos, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, e assim que recebermos novas doses iremos ampliar a vacinação”, ressaltou.

Confira o número de doses que será enviada para cada cidade: