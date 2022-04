Polícia Federal formaliza Acordo de Cooperação Técnica com a SEPOL-RJ

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 14:09 horas

Com este acordo, os órgãos passam a compartilhar acesso a sistemas de informações

Rio de Janeiro – Na segunda-feira, 25/04, foi formalizado um ACT – Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro – SEPOL/RJ, visando o compartilhamento de tecnologias, informações e recursos de informática, em especial, o compartilhamento do acesso a determinados sistemas de informações dos órgãos.

Conforme o plano de trabalho, serão disponibilizados entre os órgãos sistemas de identificação civil e criminal, bases de dados de veículos, sistemas de dados pessoais, registros de ocorrências e apreensões, entre outros sistemas relevantes.

O acordo, assinado pelo Superintendente da Polícia Federal, Tácio Muzzi e pelo Secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Antônio Paes de Andrade Albuquerque visa ampliar o acesso à informação buscando eficiência e cooperação entre os serviços públicos do Estado e da União. Também fará parte do acordo, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ.

A integração e o compartilhamento de tecnologias e recursos humanos entre os órgãos de segurança pública são peças fundamentais para o combate à criminalidade organizada em todos os seus níveis.