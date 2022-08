Prefeitura de Porto Real proporciona Teatro Interativo para os alunos Escola Eliana Provazi

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 16:54 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, (SMECT), em parceria com a Empresa MSX International, realizou na última quinta, 25, um Teatro Interativo para os alunos da Escola Municipal Eliana Provazi. Na ocasião, aconteceram 3 sessões de teatro, sendo a peça Reino da Água destinada aos alunos do 4°e 5° ano e a peça Somos Todos Brasileirinhos para os alunos do 1° ao 3° ano.

Segundo a SMECT, o evento foi em comemoração ao dia do estudante que aconteceu dia 11 de agosto, além disso, todos os alunos foram presenteados com um kit, contendo livro e jogos pedagógicos distribuídos de acordo com a peça assistida.

A secretária de Educação, Maria Madalena, explica que este trabalho é muito importante para incentivar desde cedo a leitura entre os alunos. “Além do estímulo à leitura, as apresentações teatrais trabalham o desenvolvimento de expressão e comunicação, e ainda, uma maior interação entre alunos e promoção do aperfeiçoamento corporal”, finalizou Maria Madalena.