Eleições 2024: Elias Vargas é alvo de ataque de perfil fake em Porto Real

Porto Real – O vereador Elias Vargas de Porto Real denunciou, neste sábado (5), um perfil fake que estaria circulando informações falsas sobre as eleições em páginas do Facebook. O parlamentar pediu ajuda reportar o perfil e combater as desinformações sobre as eleições municipais de 2024.

Segundo o vereador, mesmo fora do período de campanha eleitoral, os ataques políticos já começaram.

“Peço que fiquem atentos e reportem qualquer atividade suspeita. Juntos, podemos combater a desinformação e garantir uma campanha justa e limpa. Conto com o apoio de cada um de vocês”, disse Elias em suas redes sociais.

O link do perfil fake é: https://www.facebook.com/share/MmQGJmfq8XSBcFU4/?mibextid=qi2Omg