Barra Mansa: Restaurante do Povo recebe apresentação musical durante o jantar

Barra Mansa – O Restaurante do Povo Irmã Ruth, que vai completar um mês de reinauguração neste domingo (5), recebeu na noite de sexta-feira (3) a primeira de uma série de apresentações musicais que serão realizadas durante o jantar (que é oferecido entre 18h e 20h). O concerto ficou por conta do Quinteto de Jazz do Projeto Música nas Escolas.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando, enfatizou que as apresentações são uma forma de levar respeito e atenção para a população, tornando a experiência do jantar ainda mais agradável.

– Está sendo muito gratificante acompanhar tudo que o restaurante tem gerado em Barra Mansa. Nós encontramos nas apresentações musicais uma forma de levar afeto e carinho para a população durante o momento da refeição. O restaurante vem contribuindo para a mudança da realidade de vida de muitas pessoas, diminuindo a insegurança alimentar e nutricional da população. Tudo isso faz parte de um sonho e é resultado de muita dedicação e do trabalho que o prefeito Rodrigo Drable e nossa secretaria tem se esforçado para entregar – afirmou Fanuel.

O maestro do Música nas Escolas, Renilton Vilela, enfatizou que a equipe do projeto se sente honrada em estar proporcionando esse momento de bem-estar às pessoas. “A gente entende que a música é para todos, é algo que não tem distinção e não escolhe. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, aproximando ainda mais nosso trabalho da população. São músicas variadas, clássicas, com opções para todos os gostos”, contou.

Com um imenso público nas últimas semanas, o Restaurante do Povo Irmã Ruth funciona de segunda a sexta-feira na Avenida Domingos Mariano, no Centro. As apresentações musicais acontecerão sempre às sextas-feiras (exceto feriados) e vão envolver diversos grupos do projeto.