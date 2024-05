Show da Madonna fortalece a cadeia produtiva do Turismo neste fim de semana

Estado do Rio – A apresentação de proporções gigantescas da cantora Madonna neste sábado (4) aumentou o turismo na capital, com possibilidade de os turistas se estenderem a cidades próximas do interior e reflexo em vários setores da economia. Toda a cadeia produtiva está a postos com atividades relacionadas a transportes, meios de hospedagem, bares e restaurantes, além dos atrativos turísticos e setor de entretenimento. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio, estima que o impacto do show seja de R$ 300 milhões na economia da Cidade do Rio.

– Os números retratam a importância deste show para toda a cadeia produtiva do turismo com impactos na economia do nosso estado, além da exposição da imagem do Rio de Janeiro em todo o mundo, que é incalculável – comenta o governador Cláudio Castro.

Nos últimos dias, o Rio de Janeiro se tornou o destino brasileiro mais procurado por viajantes globais na plataforma Booking, de 3 a 5 de maio. A capital fluminense também é o segundo destino das Américas mais buscado por viajantes de todo o mundo no período do show, atrás apenas de Nova York. A rede hoteleira de Copacabana e Leme atingiu 96% de ocupação para este fim de semana, segundo a última atualização do HotéisRio, sindicato dos meios de hospedagem da capital fluminense. A média de ocupação em toda a cidade estava em 83,72% na sexta-feira (03/05).

A região de Copacabana e Leme lidera a taxa de ocupação de quartos de hotéis, seguida de Ipanema e Leblon (82,4%), Centro (77%), Barra/Recreio (73%) e Flamengo/Botafogo (70%). A entidade afirma que os números podem ser ainda maiores.

– O Rio de Janeiro vive um grande momento no Turismo. Devemos receber mais de 200 mil turistas para esse show. Nosso estande instagramável #tônoRio estará disponível no Posto 4 da Praia de Copacabana, com atendentes bilíngues para informações turísticas e apoio de policiais do BPTur – ressalta o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Nos aeroportos a movimentação será intensa. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, que prevê aumento na movimentação de passageiros, preparou ações para os fãs da artista que chegarem na cidade. Entre 1° e 6/05, a concessionária espera 170 voos extras, todos da Azul. No total, são 30 origens e destinos e cerca de 15 mil passageiros adicionais entre embarques e desembarques no período. Esse movimento é o mesmo registrado na final da Libertadores entre o Fluminense e Boca Juniors, em novembro de 2023, que, na época, envolveu diversas companhias aéreas e ainda voos fretados. No dia da apresentação e no seguinte, o aeroporto reforçará a operação com aumento de 100% no número de agentes de operações e equipes de atendimento aos passageiros nos horários de maior movimento.

A movimentação do Aeroporto Santos Dumont continua na média normal para o período, visto que os voos são limitados. Vale salientar que pode haver uma taxa de ocupação de passageiros maior das aeronaves. As equipes da Infraero no Aeroporto Santos Dumont estão atuando para garantir a segurança e fluidez nas operações e o pleno funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária, mantendo os níveis de conforto dos passageiros e usuários do terminal.

A Rodoviária do Rio, segundo maior terminal rodoviário em movimentação de passageiros da América Latina, confirma alta na procura por passagens para o final de semana do show. De acordo com a concessionária que administra a Rodoviária do Rio, a sexta-feira e o sábado (3 e 4/5) deverão registrar grande movimentação de desembarques, com um aumento de quase 30% em relação a dias normais, com viajantes oriundos principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e interior do Estado do RJ.