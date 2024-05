PM apreende revólver e drogas no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um revólver calibre 38 e drogas, na manhã deste sábado (4), na Rua Sebastião Romero, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo apurado pela reportagem, os policiais estavam de patrulha quando notaram dois suspeitos correndo em cima de uma laje. Os agentes realizaram buscas pelo local e conseguiram apreender em um matagal à margem do Rio Paraíba do Sul: um revólver calibre 38, 11 munições do mesmo calibre, 37 sacolés de maconha, dois tabletes de maconha, 213 pinos de cocaína, 33 pedras de crack, três rádios transmissores, um carregador de rádio e R$ 71,00. Os homens não foram localizados.

O material foi levado à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.