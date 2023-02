Lula diz que vai propor novo sistema sindical - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 16:49 horas

Brasília – A mensagem que o presidente Luís Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional por ocasião da abertura dos trabalhos do Legislativo tem um trecho que trata da questão das relações de trabalho.

Em um ponto da mensagem, o presidente aborda a questão das organizações sindicais. Os sindicatos e centrais sindicais de trabalhadores perderam cerca de R$ 4 bilhões anuais em receita com o fim da contribuição sindical.

O ministro do trabalho, Luiz Marinho, já havia descartado o retorno da contribuição nos moldes anteriores, dizendo que pretende discutir o assunto com as entidades que representam empregados e empregadores.

Lula reforçou as declarações do ministro e convidou o Legislativo a participar do processo: “em breve, queremos também contar com a colaboração do Congresso para a construção negociada de regras para um novo sistema sindical e de proteção ao trabalho. As propostas serão elaboradas por meio de diálogo tripartite – governo, centrais sindicais e empresariais – e submetidas à apreciação e ao aperfeiçoamento pelos representantes do povo no Congresso”, afirma o presidente.