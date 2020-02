PM estoura refinaria de drogas na Vila Orlandélia em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 16:36 horas

Um suspeito, de 32 anos, foi detido quando chegava no local em uma moto, que também foi apreendida

Barra Mansa- Uma refinaria e depósito de tráfico de drogas foram encontrados nesta sexta-feira (14) por policiais militares do 28º BPM. Um suspeito, de 32 anos, foi detido no local, que funcionava em um apartamento no primeiro andar de um prédio, na Rua 04, no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa. O suspeito detido chegou ao endereço em uma moto crípton, cor vermelha, o veículo foi apreendido.

Foram apreendidos no apartamento 5.462 sacolés de cocaína, 25 pacotes da mesma droga, contendo 25 gramas, outros 25 pacotes com 280 gramas, 10 folhas de papel ofício com de adesivo para material do tráfico, aproximadamente 40 quilos de pó químico para mistura, três quilos de pó cocaína pronto para enrolação, um tonel de 29 litros de cheirinho da loló, 12 vidros de um litro cada de acetona (usada para refinaria de cocaína), uma balança de precisão, 3.000 mil frascos de 10 ml para embalagem de cheirinho da loló, 17 mil embalagem de pinos para cocaína, 4.000 mil frascos de pinos de R$ 50 reais.