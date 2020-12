Projeto de revitalização da Rua 33 é elaborado pela Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 17:05 horas

Volta Redonda– A revitalização das calçadas da Rua 33, na Vila Santa Cecília, incluindo nova infraestrutura cicloviária e de transporte coletivo, está sendo projetada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU-VR). A revitalização prevê a recuperação das calçadas em pedra portuguesa, com reforço específico para suportar o trânsito de veículos, e a inclusão de piso tátil ao longo de toda a extensão da Rua 33.

De acordo com o presidente do IPPU-VR, Sérgio Fernandez, o projeto tem foco na mobilidade em uma via de grande circulação e que conta com importante centro comercial.

– É um projeto de aproximadamente R$ 4 milhões com financiamento na Caixa Econômica Federal, e que se encontra em análise. O objetivo é dar mais acessibilidade, incentivar o uso da bicicleta, além de melhorar a infraestrutura do transporte coletivo – explicou Sérgio.

Para o transporte público, o projeto inclui novos abrigos de ônibus com baias de pavimento em concreto, e em relação ao transporte cicloviário, a proposta é converter a Rua 33 em uma ciclorrota, permitindo a segurança e conforto de ciclistas.

– O projeto de revitalização também visa melhorar as condições ambientais para todos os usuários com uma arborização planejada, com árvores de grande porte que possam recuperar a condição de bulevar da Rua 33, reduzindo as temperaturas, embelezando e incentivando o convívio na cidade – contou o presidente do IPPU-VR.

De acordo com o IPPU-VR, depois de iniciada, a obra de revitalização tem previsão de ser concluída em 12 meses.