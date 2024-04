Deam-VR investiga caso de estupro de vulnerável no bairro Água Limpa, em VR

A vítima, uma menina de três anos de idade, teria sido abusada por um homem de 40 anos que estava trabalhando na casa como pedreiro há cerca de dois meses. Segundo o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o suspeito teria sido flagrado pela mãe de criança no quarto da menina.

