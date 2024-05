Angra promove ações de conscientização sobre segurança no trânsito

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, realizará várias ações de conscientização sobre segurança no trânsito, com o objetivo de reduzir o número de acidentes.

Nacionalmente, a campanha é organizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, uma instituição social sem fins lucrativos que busca reduzir os altos índices de ocorrências no trânsito brasileiro. Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, o observatório pretende incentivar toda a sociedade a trazer esse assunto para todos os ambientes. O movimento foi criado em 2014 como uma parceria entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil. O Maio Amarelo foi estabelecido com base em uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas em maio de 2011, que definiu o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”.

O objetivo do movimento é promover ações coordenadas entre o poder público e a sociedade civil, colocando em discussão a segurança viária e mobilizando diferentes segmentos, como órgãos governamentais, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada. A intenção é fugir das conversas vazias e realmente discutir o tema, engajando-se em ações e promovendo o conhecimento em todas as esferas relacionadas ao trânsito.

SOBRE O MAIO AMARELO

A cor amarela foi escolhida para simbolizar atenção e advertência no trânsito. O Maio Amarelo também busca chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas para os impactos sociais, emocionais e econômicos dos acidentes de trânsito, com o objetivo de mudar comportamentos. A programação terá início nesta sexta-feira (4) e se estenderá até o dia 28, com blitz educativas, distribuição de panfletos, exposições, palestras e outras atividades.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 03/05 – Sexta-feira – 09h30 – Sessão Solene em comemoração ao Movimento Maio Amarelo

Local: Câmara Municipal

Dia 07/05 – Terça-feira – 09h00 – Palestra de Trânsito com distribuição de material Educativo

Local: CIEP Jacuecanga

Dia 10/05 – Sexta-feira – 09h30 – Blitz Educativa com distribuição de panfletos e brindes

Local: Francisco Magalhães de Castro Parque Mambucaba

Dia 13/05 – Segunda-feira – 10h00 – Participação no ll Fórum de Segurança e Educação no Trânsito, DETRAN RJ.

Dia 15/05 – Quarta-feira – 09h30 – Blitz Educativa com distribuição de panfletos e brindes na Pria do Anil

Dia 17/05 – Sexta-feira 09h00 – Ação Educativa E.M. Francisco Pereira Rocha no Morro da Cruz

Dia 21/05 – Terça-feira 14h30 – Ação Educativa com alunos do Ensino Fundamental da Escola Jean Piaget no bairro Nova Angra

Dia 24/05 – Sexta-feira 09h00 – Blitz Educativa com Participação dos alunos Ceim Monsuaba.

Dia 28/05 – Terça-feira – 09h30 Ação Educativa E.M. Manoelina, Parque Mambucaba