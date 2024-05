Fim de semana de lazer no Teatro Gacemss, em Volta Redonda

Espetáculo “Há 2 mil anos”

No sábado (4), às 19h, o Teatro Gacemss 1 recebe o espetáculo espírita “Há 2 mil anos”. Baseado na obra de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, o espetáculo narra a história de Publius, um orgulhoso senador romano, e sua esposa Lívia, apaixonada pelos ensinos de amor e fraternidade, em meio aos turbulentos acontecimentos do primeiro século da nossa era. Revivendo a grandiosidade da dominação romana, o espetáculo promete uma viagem no tempo repleta de cores vivas e emoções intensas.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ingresso Digitais ou na Secretaria do Gacemss, de segunda a sexta, das 12h às 19h. Os valores são: R$ 60,00 (inteira), R$ 40,00 (1kg de alimento), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 24,00 (associados do Gacemss).

Espetáculo Infantil “Wish”

Já no domingo (5), será a vez do espetáculo infantil “Wish”, em duas sessões: às 11h e às 16h. No reino mágico de Rosas, Asha faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam o formidável governante de Rosas, Rei Magnifico, em uma aventura cheia de magia e fantasia.

Os ingressos para “Wish” estão disponíveis no site Ingresso Digitais e na Secretaria do Gacemss, nos mesmos horários e valores: R$ 70,00 (inteira), R$ 45,00 (promocional – solidário com 1kg de alimento), R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 28,00 (associados do Gacemss e do Clube dos Funcionários da CSN).