Escola Vocacionada recebe apresentação da Orquestra de Jazz

Barra Mansa – Os alunos da Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Baptista de Barros, no bairro Bom Pastor, foram agraciados com o Concerto Didático, promovido pelo Projeto Música nas Escolas, com foco no estilo musical jazz, nesta quinta-feira (2). O evento teve como regente o professor Renilton Vilela e ao final da apresentação os alunos tiraram dúvidas sobre instrumentos musicais.

A Orquestra de Jazz nomeada de ‘Big Band’ tem em sua formação 18 integrantes, sendo fundada em 2014. A apresentação contou com repertório de diversas músicas atuais e antigas.

De acordo com o coordenador musical da unidade, Gilliade Lima, a presença da orquestra na escola tem grande significado para os alunos. “O bacana dessa apresentação é que alguns professores desse grupo trabalham aqui na escola, então vê-los atuando é bem interessante para o aluno, que tem a possibilidade de ver o seu tutor realizar na prática as ações ensinadas em sala de aula. Isso agrega muito ao estudante”, ressaltou.

O maestro e professor do ‘Música nas Escolas’, Renilton Vilela, falou sobre a sua relação com o jazz. “Começou comigo quando entrei no projeto há cerca de dez anos. O fato de eu ter iniciado na música popular foi mais fácil para me adaptar ao jazz. Trazer a orquestra neste ambiente estudantil é muito importante, pois pode incentivá-los a trabalharem com isso no futuro”, comentou.

A diretora da Escola Vocacionada, Saionara Maciel, enfatizou a importância do evento. “Sempre importante realizarmos essa parceria. Dar essa oportunidade para os alunos ouvirem e participarem dessa apresentação é um grande exemplo para eles que já estão no ramo da música”, completou.

O aluno do oitavo ano, Samuel Almeida, de 13 anos, falou sobre a apresentação. “Foi muito legal essa apresentação. Me chamou a atenção o trombone até por ser um instrumento que eu já prático”, ressaltou.