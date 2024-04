Barra Mansa: Inscrições para Sala do Empreendedor serão abertas nesta quarta-feira (24)

Barra Mansa – As inscrições para a Sala do Empreendedor de Barra Mansa serão abertas nesta quarta-feira (24) durante o evento ‘MEI em Movimento: Capacitação e Crescimento’, que vai acontecer na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM). Evento conta com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Segundo a Aciap-BM, o encontro busca explicar a nova programação do Microempreendedor Individual (MEI), trazendo palestras sobre empreendedorismo, tendências, aspectos legais e gestão eficiente.