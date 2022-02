‘Coluna Reta’ fará mais duas cirurgias em jovens de Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 21:39 horas

Procedimentos de alta complexidade serão feitos neste sábado (5), no Hospital São João Batista

Volta Redonda – O projeto Coluna Reta, ação pioneira da Prefeitura de Volta Redonda para diagnóstico precoce e tratamento da escoliose idiopática, vai mudar a vida de mais duas adolescentes do município. Rayane e Yandra têm indicação para cirurgia e os procedimentos serão realizados neste sábado, dia 5, no Hospital São João Batista (HSJB), pelo ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, que é responsável pelo programa.

– A cirurgia é a realização de um sonho familiar e uma nova vida para Rayane – resumiu a mãe da paciente, Cláudia Clara. Ela contou que a descoberta do problema da filha aconteceu quando a jovem tinha 15 anos e desde então busca uma solução.

Rayane tentou de tudo para corrigir a escoliose idiopática, natação, pilates e fez uso de um colete ortopédico, mas nada adiantou. Cláudia conta que o maior problema da filha é conviver com a dor.

– Até o uniforme escolar tinha que ser trocado por um tamanho maior. Minha filha passou anos escondendo o corpo e o colete debaixo de blusas largas. Agora, falta muito pouco para isso fazer parte do passado. Com o Coluna Reta, em menos de seis meses ela fará a cirurgia. Só tenho a agradecer – comemorou ela, que é moradora da Vila Mury.

Quem também passará pelo procedimento será a moradora do Retiro, Yandra Talita da Silva Carvalho. Ela descobriu a escoliose na infância e disse que o diagnóstico sempre apontou para a cirurgia.

– Estou muito feliz com a agilidade do projeto Coluna Reta. Espero pela cirurgia há quase dez anos e, finalmente, vou operar. Felizmente, sinto dor apenas quando faço muito esforço físico, mas sei que a cirurgia é importante para o problema não evoluir ainda mais – disse Yandra, alegando viver um misto de alegria e ansiedade para passar pelo procedimento neste sábado.

Cuidados no pós-operatório

Após a cirurgia, as pacientes ficarão internadas por cerca de uma semana para analgesia (recebendo medicamentos para controle da dor). Porém, no dia seguinte ao procedimento, já poderão caminhar sob supervisão médica. Em três semanas, são retirados os pontos e a partir daí, iniciam as sessões de fisioterapia do Coluna Reta, na Policlínica da Cidadania, que fica no Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira. Entre 60 e 90 dias, elas poderão retomar suas atividades físicas.