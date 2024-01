CSN distribui 5 mil kits escolares para filhos e dependentes dos colaboradores

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) iniciou a distribuição de aproximadamente cinco mil kits de materiais escolares, abrangendo diferentes níveis educacionais, para os filhos de seus colaboradores. A iniciativa é realizada anualmente e busca apoiar os colaboradores e suas famílias, proporcionando um retorno às aulas de maneira inclusiva.

Os kits são destinados aos filhos e dependentes legais dos colaboradores matriculados no ensino fundamental.

Detalhes dos kits:

1 – Kit para crianças nascidas entre 01/04/2016 e 31/03/2018:

Mochila personalizada CSN;

Estojo;

Tesoura escolar;

Apontador para lápis com depósito;

Borracha atóxica com capa;

Caneta hidrocor com doze cores;

Estojo de lápis com doze cores;

Dois lápis grafite regular redondo;

Pasta de plástico;

Cola branca 90 gramas;

Estojo de giz de cera com doze cores;

Livro infantil;

Massa para modelar com doze cores;

Caderno com capa dura e 96 folhas.

2 – Kit para crianças nascidas entre 01/04/2013 e 31/03/2016:

Mochila personalizada CSN;

Estojo;

Tesoura escolar preta;

Apontador para lápis com depósito;

Borracha atóxica com capa;

Doze canetas hidrocor mirim;

Estojo com doze lápis de cor;

Três lápis grafite;

Régua escolar;

Pasta de plástico;

Dois cadernos com 96 folhas pautadas;

Cola branca 90 gramas.

3- Kit para as crianças nascidas entre 01/04/2009 e 31/03/2013:

Mochila personalizada CSN;

Estojo escolar;

Apontador para lápis com depósito;

Borracha atóxica com capa;

Dois lápis grafite regular;

Régua escolar poliestireno;

Dois cadernos com 200 folhas;

Caneta esferográfica azul fina;

Caneta esferográfica vermelha fina;

Caneta esferográfica preta fina;

Corretivo líquido.