Enchentes no Maranhão deixam 30 cidades em situação de emergência

São Luís/Maranhão – O Maranhão está sofrendo com as intensas chuvas que atingem todo o estado desde abril e causaram enchentes em 30 municípios, que estão em situação de emergência, por conta do transbordamento de rios.

O município de Santa Inês, localizado a aproximadamente 250 km de distância da capital São Luís, foi o primeiro a decretar estado de calamidade pública.

Mais de mil famílias estão desabrigadas e 2.909 estão desalojadas. A reportagem apurou que foi uma pessoa morreu no estado por conta das enchentes.

Segundo a Defesa Civil estadual, as famílias atingidas estão recebendo apoio e agentes do órgão estão trabalhando para retirar as pessoas que se encontram em áreas de risco.

Previsão de mais chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta na manhã de sexta-feira (10), com validade até às 10h da manhã de sábado (11), que prevê perigo potencial de chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), que podem atingir cidades estão sendo afetadas pelas enchentes.

As chuvas e ventania possuem baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.