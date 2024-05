Abastecimento de água em Vassouras é interrompido

Vassouras – A Rio+Saneamento informou que o abastecimento de água em Vassouras segue interrompido, nesta sexta-feira (10), devido a reparos emergenciais na adutora de água bruta do sistema.

Segundo a concessionária, a equipe técnica de manutenção está atuando no local para o restabelecimento do serviço. A distribuição deve ser normalizada gradualmente, durante as próximas 48 horas, após a conclusão do serviço.

Em caso de dúvidas, a população de Vassouras conta com os canais de atendimento da Rio+Saneamento: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp, app Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.