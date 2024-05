Guto Nader anuncia Teka como pré-candidata a vice-prefeita em Pinheiral

Pinheiral – O pré-candidato à prefeitura de Pinheiral, Guto Nader (MDB), anunciou na noite desta quarta-feira (1º) o nome da Dra. Andréya Lemos, a Teka, como sua pré-candidata a vice. O anúncio foi feito durante uma reunião com lideranças políticas, pré-candidatos a vereador e apoiadores de Guto Nader, no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral.

“Eu conheço a Teka há muito tempo e não tive nenhuma dificuldade em escolher seu nome para ser a nossa vice-prefeita. Ela tem a experiência necessária para que juntos possamos realizar a mudança que Pinheiral precisa”, disse Guto Nader.

Advogada há 23 anos, Teka tem relevância na cena política de Pinheiral. Casada, mãe de dois filhos, foi vereadora por três mandatos, tendo sido a primeira e única mulher presidente da Câmara dos Vereadores do município. Durante seus mandatos como vereadora, Teka teve destaque com a aprovação de 19 projetos de lei, entre eles o que dá isenção do IPTU para aposentados, pensionistas e portadores de deficiência, além de ser a responsável pela criação do CEAM (Centro Especializado em Atendimento à Mulher.

Teka também foi secretária Municipal de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária de 2017 a 2020, sendo idealizadora do Programa Pinheiral Legal – regularizando as terras do município que, durante anos, pertenciam à União. O programa continua em operação.

“Depois de três mandatos como vereadora, e com a minha missão cumprida à frente da regularização de terras em Pinheiral, eu não tinha mais pretensões na política, mas não pude recusar um convite do Guto, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e confio para construir as mudanças que a população de Pinheiral tanto almeja”, afirmou Teka.