Governo do Estado envia equipes para apoiar ações na Região Sul do país

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (Sedec-RJ), envia, nesta quinta-feira (02/05), equipes de militares para auxiliar nas ações de resgate no Rio Grande do Sul, que sofre com as chuvas na região Sul do país.



A força-tarefa do Rio de Janeiro está disponibilizando, inicialmente, duas aeronaves, com 4 pilotos, além de 14 bombeiros especializados, entre outras áreas, em atuação em estruturas colapsadas e resgate de vítimas que estão ilhadas em cenários de alagamento e inundação.



O apoio na operação foi oferecido pelo governador Cláudio Castro ao governador do Rio Grande Sul, Eduardo Leite, que aceitou a ajuda logística e a expertise da corporação fluminense. Outros 60 bombeiros com formações variadas para atuar em diferentes cenários de desastre estão prontos para partir, conforme necessidade das autoridades gaúchas.



– Estamos prontos para colaborar com o que for necessário para amenizar a situação difícil pela qual passam os gaúchos. Acreditamos que a experiência adquirida dos nossos bombeiros e agentes em grandes eventos de desastres como as tragédias do rompimento da barragem mineira de Brumadinho em 2019; Bahia em 2021; e de Petrópolis em 2022, podem fazer a diferença. Quero expressar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul – ressaltou o governador.



Para o comandante da corporação do Rio de Janeiro, coronel Leandro Monteiro, a ajuda neste momento em que as pessoas precisam de socorro imediato é fundamental.

– Nossos bombeiros e materiais enviados vão ajudar a intensificar os trabalhos nas regiões atingidas pelos temporais. Primeiro vem o socorro e, depois, as ações para a volta à normalidade o mais breve possível – afirmou o comandante.