Resende realiza nova edição do projeto ‘Aqui Tem Samba’ neste domingo (12)

Resende – A Prefeitura de Resende vai realizar mais uma nova edição do projeto “Aqui Tem Samba” neste domingo (12). O evento acontecerá no Parque Julieta Botelho, popularmente conhecido como Parque Tobogã, no bairro Alvorada.

O evento contará com a participação de artistas de muita qualidade do cenário musical da região. A principal atração será Diogo Senna, com a participação de Paulo Toró e Pedro Jr.

O evento foi pensado para toda a família. Visando atrair o público infantil, haverá pintura facial, além da distribuição de algodão doce e pipoca. Para o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, o projeto “Aqui Tem Samba” continua se fortalecendo e se consolidando no município.

– O samba faz parte da nossa cultura e a música leva alegria para as pessoas. Mais um projeto muito importante que leva entretenimento e aproxima os artistas locais da população local. Tenho certeza que será mais uma edição de sucesso – disse o presidente da FCCMM, Thiago Zaidan.

O “Aqui Tem Samba” é um braço do projeto “Sou+Cultura” e representa uma colaboração entre os poderes Legislativo e Executivo.