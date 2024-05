PM apreende drogas após fuga de suspeito em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 125 pinos de cocaína e cinco pedras de crack, nesta quinta-feira (9), no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro após receberem denúncias de que traficantes estariam escondendo drogas no local. Lá, um homem fugiu e abandonou uma sacola ao notar a aproximação dos policiais.

O material ilícito foi encontrado e levado à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.