‘Pedal 59’ agita Valença no Dia do Trabalhador

Foto: Reprodução

Valença – O Pedal 59, passeio ciclístico promovido especialmente para celebrar o aniversário da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), agita Valença nesta quarta-feira (1º). Serão dois percursos: um de 10 km passando pelas ruas da cidade, ou seja, no asfalto; e outro de 35 km, com a maior parte da distância sendo percorrida em estradas de terra e trilhas. Ao todo, 320 ciclistas se inscreveram. A concentração tem início às 7h30, no UniFAA, onde será servido café da manhã aos participantes. A largada ocorre às 8h30 e, na chegada, também no campus-sede, show com a banda Blue Ace.

“A FAA tem no seu DNA esse incentivo à prática esportiva e ao exercício físico não somente para seus alunos e colaboradores, mas para toda a população”, avalia o coordenador do Núcleo de Atividade Física e Esportes (NAFE) do Centro Universitário de Valença – UniFAA, Fabrício Guimarães, organizador do evento, alertando os ciclistas participantes que o uso de capacete é condição obrigatória para a participação. Também é necessário levar ficha de inscrição e questionário preenchido.

O presidente da FAA, José Rogério Moura de Almeida Neto, explica que a instituição dá grande importância a eventos esportivos para a promoção do bem-estar na comunidade. Além disso, entende que iniciativas como o Pedal 59 “reforçam o senso de comunidade, unindo as pessoas em torno de objetivos saudáveis e construtivos”.

O Pedal 59 estava marcado, inicialmente, para o dia 24 de março, na semana do aniversário da instituição, celebrado em 29 de março, mas precisou ser adiado em razão da previsão de fortes chuvas para a região Sul Fluminense naquela oportunidade. Também integraram a programação pelo aniversário da instituição a inauguração do Colégio Arcoverde em Barra do Piraí, edição especial do Projeto Alegria no Cuidar, realizada no Hospital Escola de Valença, e lançamento de um livro contando a história da instituição.