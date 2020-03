Suspeito de tráfico é baleado na perna por PM

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 17:45 horas

Volta Redonda – A apuração de venda de drogas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, terminou com um suspeito, de 37 anos, baleado. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 11. O home foi baleado na perna e levado para o Hospital São João Batista. Ele fará uma cirurgia para a retirada da bala.

O suspeito foi atingido por um tiro quando tentava fugir dos agentes. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola calibre 9mm com 17 munições. Na tentativa de fuga, o suspeito agrediu um policial e ainda tentou sacar o revólver que portava.