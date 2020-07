Samuca critica atitudes de pessoas que desrespeitaram isolamento no fim de semana

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 18:48 horas

Prefeito afirma que cidade teve bares lotados, praças com aglomeração e campeonatos de futebol

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva disse nesta segunda-feira (20) durante transmissão ao vivo por redes sociais, que o que se viu durante o fim de semana na cidade, em termos de desrespeito às medidas de combate à pandemia da Covid-19, “foi muito ruim”.

– Parece que as pessoas estão achando que está tudo normal. E não está. O que se viu foram campeonatos de futebol sendo realizados, bares cheios e praças lotadas. Depois a cobrança vem – disse o prefeito.

Samuca acrescentou que as medidas de restrição serão necessárias até que haja uma vacina.

Ele também mostrou números que mostram crecimento na quantidade de casos notificados e de pessoas internadas – este último teve um pico no início de julho, com 140 internados, recuando depois, mas ainda com tendência de alta.

O prefeito atribuiu esses problemas com o avanço da pandemia na cidade a um fator: “tem muita gente na rua”.

Samuca justificou o período de restrição adotado no fim de junho e início de julho com a necessidade de reduzir o contato entre as pessoas:

– Se não tivéssemos fechado (o comércio), o número de internações teria continuado subindo – disse, antes de apelar para que a população não repetisse o comportamento do último fim de semana e de advertir que, se for necessário, fechará tudo de novo.

Eixos

O prefeito convidou novamente as entidades respresentativas do empresariado a levarem a discussão sobre mudanças nos critérios para manter a flexibilização ao âmbito judicial: “Existe um acordo firmado e validado por uma sentença judicial para permitir a reabertura do comércio, e é lá que essas discussões devem ocorrer”, afirmou.

No momento, a cidade se encontra dentro dos eixos para a manutenção da flexibilização, com 0,04 de aumento de casos confirmados, 33% de ocupação dos leitos de UTI e 11% de ocupação no hospital de campanha.

Aulas

Samuca afirmou que no momento não há como pensar em retomar as aulas presenciais. Ele disse que, graças à plataforma de aulas online e às distribuição de conteúdo impresso, a cidade conseguirá evitar a perda do ano letivo.

Protocolo

O prefeito voltou a pedir para que as pessoas – principalmente as do grupo de risco – procurem a rede municipal de saúde sempre que sentirem sintomas que possam ser os da Covid-19, já que agora existe um protocolo com aplicação de um medicamento, capaz de evitar o agravamento da doença.

Números

A cidade contabiliza mais um óbito por Covid-19, chegando 108, com a morte de um homem de 87 anos. São 10.476 casos notificados, 2.803 confirmados, 4.204 negativos e 1.940 curados.