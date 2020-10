Angra dos Reis registra 202 mortes por coronavírus

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 16:57 horas

Angra dos Reis- O município chegou há 202 mortes em decorrência da Covid-19, nesta sexta-feira, dia 30. Os dois últimos óbitos confirmados, ocorridos no Hospital Municipal da Japuíba, foram de uma mulher de 80 anos, que morreu no último dia 23, e um homem de 48 anos, que faleceu no último dia 2, ambos com comorbidade. Três óbitos estão sendo investigados.

No momento, há 6.487 casos confirmados de coronavírus, destes, 5.913 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 194 casos confirmados. Destes, 193 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e atualmente não há casos suspeitos.

Ao todo 645 casos foram descartados e 25.642 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 668 em isolamento domiciliar e 24.974 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

Ocupação hospitalar

Levando em consideração a baixa taxa de ocupação hospitalar no Centro de Referência Covid-19, montado na Santa Casa, e o princípio da economicidade na gestão pública, a Secretaria de Saúde decidiu redimensionar em 67% o número de leitos da unidade, em relação ao número inicial que era de 120 leitos. Sendo assim, o Centro de Referência agora conta com 40 leitos, sendo 20 clínicos e outros 20 de CTI. A decisão contratual passou a valer no dia 19 de setembro. Se houver necessidade, os leitos serão reabertos a qualquer momento para readequar à demanda.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 19 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 40 leitos, atende a 17 pacientes no momento. O Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem nenhum paciente internado. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 17 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 30,91%. No momento, há dois pacientes internados em instituição privada.