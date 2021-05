Diocese pede que poder público dê assistência a famílias desalojadas

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 20:29 horas

Grupo acampou na praça em frente à prefeitura após ser despejado de área no limite entre Volta Redonda e Barra Mansa

Volta Redonda – A diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda pediu em nota que o poder público dê assistência às famílias que foram despejadas dos imóveis que ocupavam em uma área que fica no limite entre os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa.

Os desalojados caminharam do local até a Praça Sávio Gama, em frente à Prefeitura de Volta Redonda, e estão acampados no local.

Prefeitura informa que está prestando assistência

Em nota, a prefeitura de Volta Redonda informou que já designou uma equipe que está dando assistência aos desalojados. Veja a íntegra da nota:

“A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), informa que na manhã desta sexta-feira, dia 28, enviou uma equipe multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos, etc.) para montar um cadastro e direcionar as famílias do movimento ‘Ocupação da Paz’ para projetos assistenciais existentes no município, estado e Governo Federal.”

“Pessoas que se intitularam como líderes do movimento orientaram os demais manifestantes a não participarem da iniciativa da Smac.”

“Com isso, a Prefeitura de Volta Redonda entrou em contato com a Defensoria Pública para alinhar uma estratégia que permita o atendimento possível às famílias. Relatórios montados pelo governo municipal e Defensoria vão ajudar na montagem dessa estratégia.”

“Mesmo sem ter terras ou imóveis para oferecer nesse momento, a prefeitura busca de toda forma ajudar as pessoas mais carentes e que realmente precisem de atenção do Poder Público.”

Entenda o caso

Em função de uma ação de reintegração de posse movida por uma empresa privada, várias famílias foram removidas de um terreno que fica no no limite entre as cidades de Barra Mansa e Volta Redonda, entre os bairros Jardim Belmonte e Santa Rosa.

A ação foi acompanhada pelo defensor público João Helvécio, do segundo núcleo de tutela coletiva regional. A ocupação ocorreu em janeiro deste ano e, após inúmeros recursos impetrados pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro, a justiça determinou a retirada das famílias da área, cuja propriedade é reivindicada pela empresa Mape Incorporações e Empreendimentos.

De acordo com uma das organizadoras do movimento ‘Ocupação Paz’, Vera Maria Lúcia,a reintegração está decorreu normalmente, e foram retirados alguns pertences de moradores deixados nos barracos.