Fátima Lima fala sobre trajetória profissional e política

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 18:22 horas

Barra Mansa – Dando continuidade ao lançamento de sua pré-candidatura a deputada federal, Fátima Lima esteve na manhã desta quarta-feira, 29, falando sobre sua trajetória em Barra Mansa e como pretende usar sua experiência no desenvolvimento da região. A conversa aconteceu no Programa Microfone na Rua, comandado pelo radialista Peninha, pela rádio Vibe FM (89,3 FM).

Fátima, que atua como professora há mais de 40 anos, falou sobre projetos que já realizou e a importância de incentivar a cultura e a profissionalização de jovens através de projetos sociais.

A pré-candidata e vice-prefeita de Barra Mansa deu destaque para as escolas vocacionadas, uma extensão do Projeto Música nas Escolas e que já vem acontecendo no município. “Agora temos as escolas vocacionadas. Aquele aluno adolescente que tem a vocação pra música vai sair do ensino médio com uma profissão. Isso tudo devido ao Projeto Música nas Escolas”.

Quando questionada sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam na política, Fátima respondeu: “Política a gente faz a vida inteira. Eu cheguei na política partidária pela Secretaria de Educação, depois Assistência Social, Governo e outras gerências que eu já ocupei. A política é um jogo, é saber jogar e jogar bem, jogar limpo! Graças a Deus passamos pela eleição, fomos vencedores, a população nos confiou a prefeitura. Nesse tempo eu assumi a prefeitura, ali em 2020, e encerrei um mandato como prefeita, com o apoio de muita gente de Barra Mansa. Fomos à reeleição e novamente a população reconheceu nosso trabalho e nós vencemos”.

Fátima também contou sobre como foi o início do seu trabalho como vice-prefeita. “Estamos no segundo mandato e trabalhando. Nós nunca paramos de trabalhar. Nós temos um objetivo que é mudar a vida da cidade para melhor. A gente está trabalhando na questão da cidade ser mais desenvolvida economicamente, na educação, na saúde. Quando nós começamos, tivemos muita dificuldade na saúde também, mas graças a Deus conseguimos vencer as dificuldades. É um dia de cada vez. É muito trabalho, muito envolvimento”.

Sobre os seus objetivos em Brasília, Fátima pontuou que irá usar seus anos no serviço público para trabalhar pela região. “Depois dessa experiência de vida pública, porque eu comecei minha vida política antes da partidária em escola pública, me veio também o sonho de poder continuar trabalhando, de poder representar a minha cidade e a minha região em Brasília. Eu estou pré-candidata com essa vontade de chegar, porque eu sinto que a população que me conhece, me respeita”.