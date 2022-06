Rodrigo Drable e Fátima Lima participam de café da manhã com pastores evangélicos

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 18:54 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima participaram na manhã desta sexta-feira, 10, do evento ‘Café com Pastores’. Esta edição do encontro aconteceu no Hotel Ano Bom Palace, no bairro Ano Bom, e foi organizada pelos pastores Jônatas Rodrigues, da Igreja Dínamus, e Claudio Kelly, do Projeto Abraão e Sara.

Durante o evento, Rodrigo Drable falou da importância de trabalhar em conjunto com as lideranças religiosas. “Em Barra Mansa nós temos uma característica de caminharmos unidos com o Conselho de Pastores. Fico feliz de poder manter essa união e tomar decisões em conjunto, sempre os ouvindo e compartilhando”, destacou o prefeito.

A vice-prefeita Fátima Lima ressaltou a parceria dos líderes religiosos com o município. “Os pastores e pastoras de Barra Mansa são sempre muito interessados nos assuntos da cidade. Encontros como estes são importantes para apresentar o trabalho desenvolvido pelo Executivo, ouvir demandas e principalmente orar pelo nosso município”, pontuou.

Um dos organizadores do evento, o pastor Jônatas Rodrigues também destacou a importância do encontro no intuito de somar forças para o desenvolvimento da cidade. “Quanto mais unidos nós estivermos, mais a nossa cidade irá avançar. Acredito que a unidade que estamos tendo neste evento vai trazer muitos resultados positivos”, disse.

O pastor Claudio Kelly foi outro que frisou o valor de todos trabalharem juntos em prol do município. “Jesus fala que nós vamos ser reconhecidos quando tivermos unidade, então, nós devemos seguir juntos em um só propósito, que é melhorar a vida da nossa cidade”, finalizou o pastor.

Além do prefeito e da vice, o encontro contou com a presença do secretário de governo, Fanuel Fernando, e do secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.