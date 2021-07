Acidente deixa pessoas presas em carro no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 18:20 horas

Barra Mansa – Uma colisão ocorrida no início da noite deste domingo (25) entre um Gol e um Fiesta, na Rua Dario Aragão, no Centro de Barra Mansa deixou os ocupantes do Gol (um homem e duas mulheres) presos nas ferragens do carro.

Segundo o motorista do Fiesta, que está bem, o carro dele foi atingido pelo outro, que capotou três vezes em consequência do choque.

Os bombeiros conseguiram retirar os ocupantes do Gol dos restos do veículo.