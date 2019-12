Dois casos de embriaguez ao volante são flagrados pela PRF na Dutra

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 09:10 horas

Resende- Um motorista, de 53 anos, foi flagrado na tarde de sábado (21), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), dirigindo embriagado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Km 304, em Resende. Ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), sendo que a carteira dele estava vencida desde setembro deste ano. O motorista disse que era a segunda vez que ele era flagrado dirigindo sob efeito do álcool, a primeira vez, segundo ele, foi durante uma operação da Lei Seca.

A PRF informou que conseguiu aborda-lo graças a equipe da polícia, que estava mais à ferente, próximo de um shopping, às margens da rodovia, pois o motorista não obedeceu a primeira ordem de parada no Km 302, no sentido São Paulo. No carro, um Gol, placa não informada, além do motorista havia uma mulher. Os policiais ainda observaram que no interior do veículo tinha várias latas de cerveja vazias.

De acordo com a PRF, o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas com o uso do aparelho passivo foi constatado a embriaguez, porém não foi possível precisar a quantidade de álcool ingerido. Os policiais ainda afirmam que havia sinais visíveis de embriaguez.

O motorista foi multado por dirigir embriagado, também foram aplicadas multas pela CNH vencida, por não estar portando a CNH e por ter desobedecido a ordem de parada da PRF. Somadas as multas chegam a mais de R$ 3.500,00. O veículo foi apreendido até a apresentação de um condutor em condições. A CNH do motorista também está suspensa pelo Detran, apesar de vencida.

Segundo caso

Durante a operação Rodovida 2019, no Km 257, policiais rodoviários federais, do posto da Serrinha de Arrozal, abordaram um veículo Classic, placa de Piraí. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou 0,57 mg/l, que já caracteriza o crime de dirigir sob o efeito do álcool.

O motorista foi preso em flagrante, a ocorrência foi encaminhada a 93ª DP (Volta Redonda). A PRF informou que além da prisão foi aplicada a multa de R$ 2.934,70, o veículo ficou apreendido e a CNH do motorista suspensa por descumprir o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê prisão e multa por dirigir embriagado.