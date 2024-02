Alerta de Grande Perigo: Inmet diz que ciclone deve atingir a Costa Verde nas próximas 48 horas

Sul Fluminense – As Defesas Civis de diversas cidades da região e do litoral norte de São Paulo estão sendo alertadas para o risco de um ciclone extratropical que pode causar chuvas intensas, com mais de 100 mm (uma coluna de água com um metro de altura) por dia e ventos de mais de 100 km/h. O alerta é do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).

O ciclone está se formando na altura de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e deve descer, atingindo 44 municípios nas regiões Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista e Metropolitana do Rio de Janeiro.

O risco é de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

As recomendações do Inmet são as seguintes:

– Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

– Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Os municípios em risco

Angra dos Reis

Arapeí

Areias

Bananal

Barra do Piraí

Barra Mansa

Belford Roxo

Cachoeiras de Macacu

Cunha

Duque de Caxias

Engenheiro Paulo de Frontin

Guapimirim

Itaboraí

Itaguaí

Japeri

Magé

Mangaratiba

Maricá

Mendes

Mesquita

Miguel Pereira

Natividade da Serra

Nilópolis

Niterói

Nova Iguaçu

Paracambi

Paraty

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porto Real

Quatis

Queimados

Resende

Rio Claro

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

São José do Barreiro

São Luiz do Paraitinga

Seropédica

Ubatuba

Vassouras

Volta Redonda