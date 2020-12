Auditor da Receita Estadual, Alex Rabelo será secretário de Fazenda no governo Neto

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 09:11 horas

Volta Redonda – O auditor da Receita Estadual, Alex Rabelo, será o secretário de Fazenda do prefeito eleito Antônio Francisco Neto (DEM), que toma posse nesta sexta-feira, dia 1º. Ele trabalhou com Neto em 2018 quando Neto foi chamado pelo então governador Luiz Fernando Pezão para montar uma força-tarefa para recuperar as finanças do Estado do Rio.

Com a nomeação, Alex sairá do Rio de Janeiro para morar em Volta Redonda.

“Ele foi peça fundamental para recuperar as finanças do Estado naquela época”, disse Neto, acrescentando que a experiência dele irá ajudar a recuperar a situação financeira de Volta Redonda.

O prefeito eleito deve anunciar ainda hoje o novo Secretário de Planejamento e quem irá ocupar a presidência da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Os outros nomes que irão compor o governo estão praticamente fechados.

Outros nomes definidos

Carlos Macedo – Secretário Municipal de Governo

Cláudio Franco – Secretário Municipal de Administração

Jerônimo Telles – Secretário Municipal de Infraestrutura

Sérgio Sodré – Secretário de Desenvolvimento e Turismo

Munir Francisco – Secretário Municipal de Ação Comunitária

Miguel Arcanjo – Secretário do Meio Ambiente

Rose Vilela – Secretária de Esportes e Lazer

Therezinha Gonçalves – Secretária de Educação

Conceição de Souza – Secretária de Saúde

Glória Amorim – Secretária de Políticas Públicas para Idosos, Mulheres e Direitos Humanos

Paulo Cesar de Souza – Presidente do Saae

Sebastião Leite ficará – Iluminação Pública

Rafael de Paiva – Secretário de Comunicação Social

Anderson de Souza – Secretário de Cultura

Ricardo Balarini – Área de eventos

Arleuse Saloto – Procuradoria-geral do município

Sebastião Faria – Direção do Hospital São João Batista

Márcia Cury – Hospital do Retiro

Edvaldo da Silva – Presidente da EPD (Empresa de Processamento de Dados)

Vitor Hugo – Presidente da Fundação Beatriz Gama

Jadiel Teixeira – Zoológico Municipal

– Rubens Siqueira – Coordenador da Defesa Civil

Ex-vereador, José Martins de Assis, o “Tigrão” – Presidente do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

Guarda Municipal – Inspetor João Batista