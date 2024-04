Casal é preso em hotel no Centro de Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes da 2ª Cia da Polícia Militar de Barra Mansa prenderam, na manhã desta segunda-feira (15), um casal dentro do quarto de um hotel, na Rua Duque de Caxias, no Centro. O homem e a mulher faziam uso de drogas quando policiais militares chegaram ao endereço após denúncia. No entanto, o que foi localizado no quarto era apenas uma pequena parte da droga do casal.

De acordo com informações da PM, no quarto, o casal foi abordado e com eles foram encontrados quatro pinos fechados de cocaína; um pino de cocaína usado; 33 pedras de crack; uma ‘dola’ de maconha; um celular Motorola; um celular Pocophone.

Ao ser questionado, o homem de 33 anos disse ter escondido uma bolsa roxa com mais drogas próximo ao Rio Paraíba no bairro Roberto Silveira (Várzea). Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª CIA foram ao local e localizaram a bolsa com 204 pinos de cocaína.

O casal foi detido e o material apreendido. Tudo foi encaminhado para a 90ª DP.