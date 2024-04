Primeira turma do ‘Viva a Melhor Idade 2024’ embarca para Campos do Jordão

Volta Redonda – Com destino à “Suíça Brasileira”, como é conhecida a cidade paulista de Campos do Jordão, os primeiros beneficiados pelo programa “Viva a Melhor Idade”, da Prefeitura de Volta Redonda, embarcaram na manhã desta terça-feira (30), na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado. Cerca de 180 pessoas em quatro ônibus viajaram ao destino turístico, entre equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), profissionais da empresa GG Turismo (que organiza o passeio) e participantes dos programas da Smel.

“Essa é a terceira viagem que faço pela prefeitura. Nunca fui a Campos do Jordão, estou ‘doida’ pra chegar lá, ver se é tudo aquilo que o povo fala. Quero me divertir, me distrair, estou indo com um professor maravilhoso, e minha turma toda. Não vejo a hora de chegar”, disse animada Rosângela Machado da Silva, 67 anos, moradora do bairro Santa Cruz.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acompanhou o embarque da primeira turma – que incluía também moradores dos bairros Santo Agostinho, Açude e Siderlândia – e ressaltou a importância da participação nas atividades da secretaria para ser beneficiado com o passeio da Melhor Idade.

“Aqui é praticando saúde mesmo. Essa galera acima de 60 anos está tendo esse prêmio pela efetividade na atividade física. É um prêmio para o bom aluno”, frisou Rose.

Com participação em aulas de ginástica para a Terceira Idade no ginásio do Santa Cruz e hidroginástica no Parque Aquático, na Ilha São João, a moradora Rosângela comentou um pouco sobre o programa que a prefeitura promove.

“Me ajuda na saúde, na minha expectativa de vida. Eu vivia dentro de casa. Enquanto eu não fazia ginastica, vivia deprimida. Depois que passei fazer exercício, minha vida mudou muito. E a tendência é só melhorar”, destacou a moradora do Santa Cruz, minutos antes de seguir viagem.

Programação

No total serão 44 grupos que participarão das viagens, incluindo os idosos que participam dos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). A programação para os dois dias inclui passeio por Capivari, centro turístico de Campos do Jordão, onde estão várias lojas, cafeterias e chocolaterias, e também pelo Parque Capivari, um espaço amplo e moderno recentemente revitalizado, que conta com um carrossel bem romântico, uma roda-gigante e lago.

Além de conhecer Campos do Jordão – o mais alto município brasileiro, considerado estância climática e chamado de “Suíça Brasileira” por conta de sua arquitetura –, a Melhor Idade contará com todas as comodidades do Hotel Estoril, onde ficará hospedada.

Os idosos serão recebidos com almoço, e no primeiro dia ainda haverá bingo seguido de chá da tarde, jantar e baile com música ao vivo. No segundo dia do passeio estão incluídos café da manhã e almoço.

“Se você ainda não faz parte de algum programa da Melhor Idade, venha fazer parte. Mas a viagem é só depois de muita atividade física durante o ano inteiro. Viva a Melhor Idade”, disse a secretária Rose Vilela, convidando os idosos a se inscreverem nas atividades esportivas da Smel oferecidas nos bairros.