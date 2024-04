PF investiga caso de estupro coletivo de vulnerável em Angra dos Reis

Um total de sete mandados de busca e apreensão está sendo cumprido nas cidades de Angra dos Reis e Nova Iguaçu. A operação busca encontrar provas que liguem os suspeitos às provas colhidas no dia do crime.

Segundo a PF, uma mulher de 28 anos, que estava desacordada após ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica, foi levada para uma cabine do navio por três homens, com idades entre 27 e 30 anos, que teriam iniciado relações sexuais com a vítima sem consentimento.

