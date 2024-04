100% de aproveitamento: Voltaço tem início de Série C melhor do que ano passado

Volta Redonda – Após mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, o Voltaço está com 100% de aproveitamento. Com 6 pontos, ocupando a terceira posição da tabela (devido aos saldos de gols), a atual situação do Esquadrão de Aço é oposta da última temporada. Em 2023, o Voltaço conseguiu atingir a atual pontuação apenas na sétima rodada da competição.

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Floresta EC, no domingo (28), o técnico Rogério Corrêa analisou o elenco nessas duas primeiras rodadas. “Hoje, estamos com 6 pontos, estamos vivos na competição, porém, não estamos exibindo ainda um futebol vistoso. Estamos com um time muito competitivo, um time que está brigando pela bola em todas as divididas. Ano passado, nesse mesmo período, fazíamos 6 pontos somente na sétima rodada. E agora estamos fazendo na segunda já. Isso é muito importante pelo time ser maduro e experiente”, disse o técnico.

Rogério também ressaltou estar feliz com os resultados, entretanto, quer a evolução do time a cada rodada. “O nosso início está sendo muito promissor, já que ano passado a gente brigou pelo acesso até a última rodada. Vencer é muito difícil. Temos que estar felizes, porém não estar acomodados, porque sabemos que a gente precisa evoluir. No sábado que vem temos uma pedreira, que é o São José lá na casa deles, e precisamos fazer um jogo firme. Com um início de competição promissor, o Volta Redonda tem potencial para crescer ainda mais”, disse Rogério durante a coletiva.

Grama sintética não preocupa Rogério

O próximo adversário do Volta Redonda FC será o São José, às 19:30h, no sábado (04), no Estádio Francisco Novelletto Neto (Passo d’Areia), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O campo possui gramado sintético. De acordo com Rogério Corrêa, o elenco do Esquadrão de Aço está acostumado a jogar em grama sintética.

“Nós temos a experiência de jogar em grama sintética. Nos últimos dois anos jogamos lá. É um jogo diferente, a bola fica viva o tempo todo, o jogo é mais rápido, né? Precisamos ter muita atenção. Semana passada, tomamos dois gols de bola parada, algo que é muito forte no São José. Temos que ter uma atenção especial, e buscar jogar futebol. Tem muitas situações que nos favorecem também, o nosso time é veloz, tem qualidade. Porém, vai ser um jogo muito disputado, um jogo que vai ser decidido por detalhes. Estamos preparados para fazer um grande jogo”, concluiu Corrêa.