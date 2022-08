Deley celebra retorno do Voltaço à elite do futebol carioca

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 17:10 horas

Volta Redonda – O ex-jogador Deley de Oliveira celebrou neste sábado, dia 27, o retorno do Volta Redonda para a 1° divisão do Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço venceu o Olaria por 3 a 0 na noite de quinta-feira, dia 25, no Raulino de Oliveira, e conquistou o título da A2 e o acesso para a Série A1 do Estadual.

-Parabéns para o Volta Redonda pela conquista. Infelizmente não pude ir ao jogo,pois estava em campanha no Norte Fluminense, mas fui muito bem representado pelo meu pai, Tiãozinho, que tem uma grande história de amor com o Voltaço e acompanhou o jogo de perto. Estou muito feliz com a volta do time para a a 1° divisão do Campeonato Carioca. Estamos juntos Volta Redonda – afirmou Deley, que é candidato a deputado federal.

O ídolo do Fluminense nos anos 80, defendeu o Voltaço também de 1989 a 1992 e depois foi gerente do clube entre 1993-1994. “Tenho um carinho muito grande pelo Voltaço. O time é guerreiro e está inserido na comunidade de Volta Redonda”, afirmou Deley.

Histórico de vitória

Ao integrar no Fluminense em 1980, o time ganhou logo no primeiro ano, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 1980. Pelo tricolor, Deley conquistou ainda os estaduais de 1983,1984,1985 e o Campeonato Brasileiro de 1984, entre vários outros títulos.

Foi o principal armador de jogadas do Fluminense entre 1980 e 1987 e autor do passe magistral para Assis no Fla-Flu que decidiu o campeonato estadual de 1983, tendo disputado ao todo 280 jogos pelo Tricolor, com 144 vitórias, 77 empates e 59 derrotas, marcando 17 gols[1].

Deley jogou pelo Fluminense até 1987, até se transferir para o Palmeiras, fez apenas 23 jogos, sofreu uma lesão no olho e passou por problemas pessoais. Após isso passou pelo Botafogo, o Belenenses de Portugal e encerrou sua carreira no Volta Redonda.