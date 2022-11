Educação apresenta resultado da avaliação diagnóstica à equipe diretiva

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 18:09 horas

Barra Mansa- A Secretaria de Educação reuniu nesta terça-feira (8), diretores escolares e orientadores pedagógicos para apresentar os resultados obtidos na avaliação diagnóstica, realizada em toda a rede municipal de ensino. A ferramenta traz informações sobre o dia a dia escolar em conhecimentos, habilidades e competências, com isso é possível guiar o planejamento e as intervenções pedagógicas adequadas, com o intuito de sanar as fragilidades. Além disso, permite que a equipe possa adequar as abordagens e estratégias de ensino às necessidades dos estudantes.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou a importância dos encontros com as equipes diretivas e o retorno da avaliação para a melhoria do desempenho escolar.

– O ponto alto dessas reuniões é dar um feedback aos nossos diretores e orientadores pedagógicos, além de ouvi-los e trocar experiências. Hoje em especial estamos aqui para falar da avaliação diagnóstica, para então traçarmos metas, planejarmos o dia a dia de cada uma das unidades e seguir oferecendo uma educação de qualidade aos nossos munícipes – disse Barros.

A gerente de Educação Básica da SME, Alessandra Mara, explicou como funciona a avaliação.

– A avaliação diagnóstica é realizada através da plataforma disponibilizada pelo Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED) da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, que tem uma grande expertise em avaliações em grande escala. Ela nos apresenta cenários que viabilizam a construção de uma política pública mais assertiva dentro da educação, pois através dos resultados conseguimos ver a rede em suas minúcias e nos seus detalhes, nos dando suporte e subsídio para traçar as metas e nos planejar – esclareceu Alessandra, que acrescentou ainda como se dá a aplicação dos resultados na prática.

– Os resultados nos oferecem um direcionamento, para sabermos como agir em cada unidade. Por exemplo, nós conseguimos saber o desenvolvimento dos alunos da escola X, como eles estão dentro de todas as áreas de conhecimento e assim identificar os pontos fortes e suas fragilidades. Dessa forma a unidade consegue um trabalho pedagógico mais centralizado em sua realidade, pois ela de posse de dados reais atualizados e característica da equipe técnica, de docentes e discentes possibilita traçar o plano de ação específico. A avaliação ilumina o caminho das políticas públicas, promovendo a formação continuada dos professores, investimento em espaços, como por exemplo, sala de leitura, projetos que desenvolvam habilidades e outras ações, sempre pautadas nos resultados – concluiu.